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المقاومة العراقية تقصف هدفا حيويا وسط فلسطين المحتلة بطائرة ذات قدرات متطورة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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