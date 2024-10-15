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مراسلة العالم: انتشار لوحات في شوارع لندن تحمل عبارة "مجرمو حرب" مرفقة بصور نتنياهو ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

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