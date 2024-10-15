الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

8 إصابات جراء أندلاع حريق في مصفاة نفطية بمدينة شوشتر جنوب غربي ايران جراء ارتطام شاحنة صهريج بمستودع للبنزين

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :