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وسائل إعلام إسرائيلية: ما لا يقل عن 20 صاروخا اطلقت من لبنان باتجاه صفد

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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