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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابات في صفد جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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