الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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فرق الإطفاء الايرانية تنجح بالسيطرة على الحريق في شركة بارس بترو بمدينة شوشتر جنوب غرب البلاد والذي اندلع بسبب عدم رعاية قواعد السلامة

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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