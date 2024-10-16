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متحدث منظمة الطوارئ الايرانية: لا وفيات في حادث الحريق بمدينة شوشتر وهناك 6 اصابات بينها اثنتان بحروق اكثر من 80 بالمئة تم نقلهما الى اهواز

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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