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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في سفسوفة وباريوحاي بالجليل الأعلى

الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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