الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: إصابة مستوطنين اثنين إثر سقوط صواريخ من لبنان على مبنى في صفد

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :