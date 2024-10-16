الصحة اللبنانية: 13 مستشفى خرجت عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي

العالم - لبنان

وبين “الأبيض”، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يكرر في بيروت ما فعله بغزة من استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وأشار إلى أن هنالك ضغوطاً كبيرة جداً على القطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي، وأضاف إلى أن العدوان أسفر عن استشهاد 150 من العاملين بالقطاع الصحي.

وشدد وزير الصحة اللبناني على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، وطالب بمزيد من الدعم الطبي والإنساني، لافتاً إلى أن استهداف الاحتلال لمطار بيروت أثر سلباً على وصول المساعدات الطبية والإنسانية للبنان.

وختم الوزير “الأبيض”، بالقول “ما تفعله إسرائيل في غزة ولبنان وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، فالعالم كله يعلم أن إسرائيل تستخدم الأسلحة المحرمة دوليا في حربها على غزة ولبنان”.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن “إسرائيل” أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر، عما لا يقل عن 2306 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 10698 جريحا، و2 مليون نازح.