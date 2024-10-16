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صحيفة فايننشال تايمز: "إسرائيل" تواجه نقصا كبيرا في الصواريخ الاعتراضية وهو ما يفسر الشروع في ارسال منظومة "ثاد" الأميركية

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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