المقاومة تمطر صفد بالصواريخ وإصابات بالمتسوطنين والمباني + فيديوهات

العالم – لبنان

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما لا يقل عن 20 صاروخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة صفد.

وأضافت: في وقت غير عادي ومتأخر تم إطلاق الصواريخ الذي أجبر عشرات الآلاف من المستوطنين للنزول إلى الملاجئ، عدا عن عشرات الآلاف الذين ليس لديهم منطقة محمية في منازلهم.

وأكدت سقوط صاروخ على مبنى في منطقة صفد، مضيفة عن وجود إصابات في صفد جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان.

وأكد وسائل الإعلام تلك: أصيب مستوطنين اثنين في صفد نتيجة سقوط 5 صواريخ في باحة منزلهما خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان.

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وفضلا عن دوي صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها كذلك دوت صفارات الإنذار في ديشون و سفسوفة وبار يوحاي بالجليل الأعلى.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من فجر يوم الأربعاء 16-10-2024، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.

كما أكدت المقاومة في بيانات لاحقة أنها استهدفت مرابض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في منطقتي دلتون و ديشون بصليات صاروخية، ومستعمرة يفتاح بصلية صاروخية.

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