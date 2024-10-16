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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بحث فيه آخر التطورات في المنطقة

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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