الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي يدعو غوتيريش لتوظيف كافة امكانات الأمم المتحدة لوقف جرائم واعتداءات الكيان الاسرائيلي وايصال المساعدات الانسانية الى لبنان وغزة

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :