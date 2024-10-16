الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي يؤكد لغوتيريش جهوزية ايران التامة للرد بحزم على اي مغامرة للكيان الصهيوني وبما يجعله يندم

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :