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غوتيريش يعرب في محادثاته مع عراقجي عن قلقه ازاء تزايد التوترات في المنطقة في اعقاب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة ولبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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