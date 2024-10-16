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غوتيريش يشدد في اتصاله على السعي للتوصل الى حل سياسي ينهي الحرب مؤكدا ضرورة تقديم المساعدات للمنكوبين والنازحين في غزة ولبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

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