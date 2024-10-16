الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرات الإحتلال الإسرائيلي تشن غارتين على بلدة حانين جنوبي لبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :