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5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في حي النصر بمدينة غزة

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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