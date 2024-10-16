الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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وزير الخارجية الإيراني يغادر طهران الى عمان لبحث أوضاع المنطقة ووقف العدوان وجرائم الكيان الصهيوني مع المسؤولين الأردنيين

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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