الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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جولة جديدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في المنطقة تقوده للاردن ومصر وتركيا لبحث وقف العدوان على غزة ولبنان وانهاء جرائم الكيان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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