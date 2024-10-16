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رئيس البنك الدولي:

20 مليار دولار تكلفة الأضرار المادية جراء العدوان على غزة

20 مليار دولار تكلفة الأضرار المادية جراء العدوان على غزة
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن الأضرار المادية جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وإن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة.

العالم-فلسطين

وأكد بانجا، أن الصراع إذا انتشر في منطقة الشرق الأوسط، فإن المساهمين الأكبر في الاقتصاد العالمي سيتأثرون. ولفت رئيس البنك الدولي في قمة "رويترز نكست"، الى ان فقدان الأرواح في الصراعين بغزة ولبنان أمر "لا يطاق".

واعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة امس الثلاثاء أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب على مدار سنة كاملة 3,695 مجزرة ومذبحة في قطاع غزة، وقتل خلال هذه المجازر الوحشية 52,344 شهيداً ومفقوداً، وصل منهم إلى المستشفيات 42,344 شهيداً، بينما بقي 10,000 شهيدٍ ومفقودٍ تحت الأنقاض وتحت البنايات المُدمَّرة.

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