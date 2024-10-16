الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يقصف مستوطنة يفتاح فجر اليوم بصلية صاروخية

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :