فيديو/برلمانيون يغادرون القاعة خلال كلمة مسؤول صهيوني بجنيف

العالم- اوروبا

وأعرب النواب عن احتجاجهم ضد كيان الكيان الصهيوني، من خلال الطرق على الطاولات ومغادرة القاعة، بعد منح رئيسة الاتحاد توليا أكسون الكلمة لمسؤول صهيوني خلال جلسة، لبحث المقترحات الطارئة للاتحاد.

وقام ممثلو العديد من الدول، بالطرق على الطاولات بداية ثم مغادرة القاعة بعد ذلك، وغادر النواب أيضا القاعة.

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وردد بعض النواب هتاف “فلسطين حرة” أثناء مغادرتهم للقاعة، وعادوا بعد انتهاء كلمة المسؤول الصهيوني.

وتم تقديم البند الطارئ المقدم من فلسطين والجزائر والمدعوم من قبل المجموعة البرلمانية العربية بشأن القضية الفلسطينية، وحضي بتأييد وترحيب واسع من قبل مختلف البرلمانات المشاركة أثناء تقديمه.

ومنذ أكثر من عام يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوسعت الحرب منذ نحو شهر في هجمات وحشية وتوغل بري جنوب لبنان، في الوقت الذي تواصل المقاومة مواجهة الاحتلال.

ودخلت حرب غزة اليوم الأربعاء يومها الـ376، وسط تواصل ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره اليومية خاصة في مناطق شمال القطاع التي يواصل حصارها منذ أكثر من 11 يوماً.

وينفذ الاحتلال في شمال غزة حملة إبادة وتجويع بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة، في ظل تكثيفه الغارات وإطلاق النار وتدمير وحرق المنازل في سبيل تنفيذ خطته بتهجير السكان وفصل شمال القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية أربع مجازر وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيداً و329 مصاباً، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42344 شهيداً و99013 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي لبنان، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع الجنوب، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، مخلفاً وراءه المزيد من الشهداء والضحايا، فيما يكثف حزب الله ضرباته على مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة.