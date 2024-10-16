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وزير الخارجية الإيراني يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي الى ضرورة وقف العدوان على لبنان محذرا من أية مغامرة جديدة للكيان الصهيوني

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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