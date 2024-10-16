وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة الأردنية عمان

العالم - ایران

تأتي زيارة الوزير عراقجي الى عمّان في إطار الجهود الرامية الى وقف المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، حيث كان قد صرح بهذا الصدد " هدفنا إيجاد حركة جماعية للدول الاسلامية والإقليمية والمجتمع الدولي لوقف الهجمات الوحشية على لبنان.

واضاف: "المباحثات التي ستجري تستهدف كبح الجرائم وإدانة الكيان الصهيوني والحد من محاولاته لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة".

وستكون العاصمة المصرية القاهرة المحطة الثانية من هذه الجولة الاقليمية لوزير الخارجية الايراني بعد عمّان.

أمّا المحطة الثالثة لعراقجي فهي تركيا، حيث سيشارك الجمعة القادمة في الدورة الثانية لاجتماع وزراء خارجية مجموعة 3+3 لمنطقة جنوب القوقاز في اسطنبول.