حزب الله يدك صفد برشقة كبيرة ويستهدف مواقع ومستعمرات الاحتلال

العالم- لبنان

وفي بيانات منفصلة، أعلن حزب الله عن قصف مجاهديه عند الساعة 01:40 من فجر اليوم الأربعاء، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، رداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

كما واستهدفوا عند الساعة 02:30 فجراً مربضا مدفعية ‌‏الاحتلال الإسرائيلي في دلتون وديشون بصلية صاروخية ، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 فجرا مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية.

ونشر الاعلام الحربي سابقا مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ضواحي “تل أبيب” بصواريخ “قادر2”.

يذكر ان المقاومة الإسلامية نفذت يوم أمس الثلاثاء 23 عملية عسكرية بينها صد لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 15-10-2024، وفقًا للآتي:

1- مساء يوم الإثنين 14-10-2024 استهداف ضواحي تل أبيب صلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 00:30 أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450.

3- الساعة 11:45 من مساء يوم الاثنين 14-10-‌‏2024 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بصلية صاروخية.‏

4- الساعة 01:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخية.

5- الساعة 01:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية.‏

6- الساعة 01:20 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.‏

7- الساعة 04:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بِصلية صاروخية.

8- الساعة 06:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

9- الساعة 06:20 أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية.

10- الساعة 06:25 استهداف تحرك لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية.

11- الساعة 13:30 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

12- الساعة 13:50 استهداف تجمع لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

13- الساعة 14:20 استهداف مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 16:30 استهداف ثلاث جرافات ودبابة ميركافا على أطراف راميا بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها.

15- الساعة 17:30 استهداف تجمع لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة الفراشات في بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

16- الساعة 17:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي قرب موقع راميا بقذائف المدفعية.

17- الساعة 18:00 استهداف دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

18- الساعة 18:00 أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي طائرة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450 وقد شوهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة.

19- الساعة 18:10 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

20- الساعة 19:00 استهداف قاعدة نفتالي قرب صفد بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

21- الساعة 19:00 استهداف مربض الزاعورة بصلية صاروخية.

22- الساعة 20:00 استهداف مربض الزاعورة للمرة الثانية بصلية صاروخية.

23- الساعة 20:00 استهداف مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية.

24- الساعة 21:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط عيتا الشعب بصلية صاروخية.