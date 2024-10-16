للمرة الثالثة في التاريخ.. الاحتلال يرتکب مجزرة في قانا

العالم - مراسلون

وأکد موفد قناة العالم للبلدة ان الطيران الاسرائيلي نفذ 5 غارات علی بلدة قانا ليرتکب مجزرة، هي الثالثة في تاريخ هذه البلدة منذ عام 1996.

ووثقت کاميرا العالم نشاطاً مستمراً لفرق الانقاذ التي تحاول انتشال اشخاص من تحت الرکام.

وادی العدوان علی بلدة قانا الی دمار کبير في الأبنية المدنية مخلفاً 10 شهداء و15 جرحی.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الاسرائيلي علی لبنان إلى 2309، والجرحى إلى 10 آلاف و782، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

هذا وقد تعرضت بلدة قانا لمجزرتين اسرائيليتين علی مر التاريخ، اولها عام 1996، حيث قتل الاحتلال الاسرائيلي 175 شخصاً من المدنيين اللبنانيين وأصاب المئات منهم، ثم أعاد المجزرة عام 2006، فاستشهد نحو 65 مدنياً بنيران الاحتلال.