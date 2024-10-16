الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباكات عنيفة بين مجاهدي حزب الله والاحتلال في محور راميا وعيتا الشعب

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :