وزير الدفاع الايراني يعلق على نشر منظومة ثاد

العالم - ايران

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الصواريخ الإيرانية قادرة على التغلب على منظومة ثاد الذي ستقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، قال العميد نصير زاده : إن منظومة ثاد هي منظومة مضاد للصواريخ الباليستية وهي ليست بالجديد.

وأضاف: نحن نقيم و نعتبر مثل هذه الأمور في إطار الحرب النفسية و لن نواجه مشكلة مع نشر هذه المنظومة.

و فيما يتعلق بتهديدات الكيان الصهيوني لإيران أوضح وزير الدفاع هذه أن التهديدات ليست جديدة .

يذكر أن أميركا قررت نشر منظومة "ثاد" في فلسطين المحتلة.

ودخلت منظومة "ثاد" الخدمة منذ 15 عاما، وهي مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية وتتألف المنظومة من 3 قطع هي: الرادار، ومنصة التحكم، ومنصة إطلاق الصواريخ، كما تضم كل منظومة 6 منصات، كل واحدة منها تحمل 8 صواريخ بإجمالي 48 صاروخا.

ويمتلك الجيش الأميركي فقط 7 بطاريات "ثاد" فقط، وتقدر تكلفة كل بطارية منها قرابة مليار دولار، تطلق 48 صاروخا، ثم تحتاج نصف ساعة لإعادة تذخيرها.