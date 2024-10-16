الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يدعو لدى لقائه نظيره الاردني في عمان الى ضرورة تحرك جميع دول المنطقة لإيقاف ماكنة الحرب للاحتلال ومنع اتساع الحرب

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :