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مفوض عام الاونروا: حرب صامتة تدور في الضفة الغربية منذ 7 اكتوبر 2023 واسفرت عن مقتل أكثر من 700 شخص

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

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