الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية الإيراني

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :