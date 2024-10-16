مراسم تشييع حاشدة للشهيد اللواء نيلفروشان في مشهد المقدسة + فيديو

العالم - ايران

انطلقت مراسم تشييع الشهيد اللواء نيلفروشان صباح اليوم الأربعاء 16 تشرين الاول/ أكتوبر بحضور محافظ خراسان الرضوية والمدراء العامين والقادة العسكريين وقادة الامن والشرطة وحشود شعبية وفيرة من ساحة البسيج باتجاه حرم الامام علي الرضا (ع) في مشهد.

وبدأت الحشود الغفيرة من اهل مشهد بالتجمع منذ ساعات الصباح الاولى للمشاركة في مراسم التشييع الوداعية للشهيد الرشيد اللواء نيلفروشان، بحيث رحبت هذه الحشود بجثمان الشهيد مرددة شعارات "لبيك ياحسين" و"حيدر حيدر" كما نثروا الزهور على جثمانه الطاهر وتباركوا منه.

ورفعت جموع المشيعيين أعلام الجمهورية الإسلامية وحزب الله اللبناني وفلسطين، ولافتات كتب عليها "الموت لأميركا"، "الموت لإسرائيل"، وصور قائد الثورة الاسلامية والشهداء السيد حسن نصر الله، القائد الحاج قاسم سليماني واللواء نيلفروشان، وهتفت بشعارات "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والموت للصهاينة".

كما ستقام ايضا مراسم تشييع وداعية اليوم الأربعاء في مسقط راسه أصفهان بحيث يوارى الثرى هناك بعد ظهر الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر.

هذا وقد اقيمت مراسم تشييع حاشدة للمستشار الكبير في حرس الثورة الاسلامية الشهيد اللواء عباس نيلفروشان في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف بالعراق يوم الاثنين.