الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: استنفار لقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا بعد اطلاق النار

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :