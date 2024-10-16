الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: اصابتان خطيرتان باطلاق النار في حاجز قلنديا

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :