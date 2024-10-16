ستة مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية خلال 24 ساعة في غزة

العالم-فلسطين

وأفادت وزارة الصحة في بيان، بأن المجازر الجديدة أسفرت عن 65 شهيدا و140 إصابة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مؤكدة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 42 ألفا و409 شهداء، إلى جانب إصابة 99 ألفا و153 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون فجر الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا.



وذكرت مصادر صحفية أن مُسيرة إسرائيلية قصفت شارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.



كما أصيب عدد من المدنيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب البرج الإيطالي في حي النصر شمال غربي مدينة غزة. واستهدف قصف الاحتلال المدفعي المناطق الشمالية الغربية للمدينة.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، واصل جيش الاحتلال فرض حصاره لليوم الـ12 على التوالي، مع اشتداد الأزمة الإنسانية بين نحو 100 ألف قاطن هناك.



وأطلق المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، نداء استغاثة لفتح ممر آمن بشكل فوري وحقيقي لإنقاذ المنظومة الصحية شمال القطاع، التي تمر بوضع كارثي وغير مسبوق بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك في بيان للمكتب، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي منذ 12 يوما حملة إبادة وتجويع بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة، كثف خلالها الغارات وإطلاق النار، وتدمير وحرق المنازل، ومنَع دخول الأغذية والأدوية.



وقال المكتب: "يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة، حيث هدد قبل أيام بإسقاط المستشفيات الأربعة التي تعمل في المحافظة، وأطلق النار على غرفة الإدارة بمستشفى كمال عدوان".



وأضاف أن الجيش طالب جميع الطواقم الطبية بمغادرة المستشفيات الأربعة؛ مستشفى كمال عدوان، المستشفى الإندونيسي، مستشفى العودة، مستشفى اليمن السعيد.