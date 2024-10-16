شاهد..طلب عاجل بفتح ممر آمن لإنقاذ القطاع الصحي شمال غزة

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مشاهد متكررة توحي بجمود الزمان فالصور القادمة من قطاع غزة وكاننا مازلنا في اليوم الاول من عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع حيث ترتكبت قواته يوميا جرائم الإبادة الجماعية عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على أرجاء متفرقة من القطاع مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

ففي شمال القطاع المحاصر من قبل القوات الاسرائيلية واصلت مدفعية الاحتلال قصف منطقة جباليا وفجرت مربعا سكنيا باستخدام روبوت مفخخ مقابل مخازن صافي في المخيم، كما واصل الاحتلال قصف المدفعي على بيت لاهيا شمالي القطاع.ياتي هذا فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها وقذائفها باتجاه سواحل مدينة غزة .

وإثر استهداف طائرات اسرائيلية برج “وفا” في منطقة الفالوجا أصيب عدد من المواطنين بجروح فيما استشهد وجرح اخرون في قصف للطيران حي النصر غرب مدينة غزة. هذا فيما قالت مصادر محلية انه تم قصف منزلا قرب البرج الإيطالي بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي مدينة رفح جنوبا، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال إثر استهداف منزل في حي العطاطرة.

وامام الوضع الانساني الكارثي وغير المسبوق بسبب العدوان طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بفتح ممر آمن بشكل فوري وحقيقي لإنقاذ المنظومة الصحية شمال القطاع خاصة حيث هدد الاحتلال قبل أيام بإسقاط اربع مستشفيات تعمل في المحافظة، وطالب جميع الطواقم الطبية بمغادرتها.

ورغم التوغل الاسرائيلي في مقابل المدنيين العزل لكنه مازال فاشلا عن تحقيق اي انجاز يذكر امام المقاومة الفلسطنية وفي هذا السياق أعلنت كتائب القسام تفجير عبوة 'برميلية' في قوة إسرائيلية خاصة بمنطقة الريان، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل شرقي معسكر جباليا. وفي نفس المنطقة استهدفت سرايا القدس دبابة إسرائيلية من نوع 'ميركافا' في حي القصاصيب كما استهدفت بقذائف الهاون آليات الاحتلال وجنوده المتمركزين عند الإدارة المدنية شرقي المخيم.