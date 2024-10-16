حزب الله ينفذ وصية الشهيد نصرالله باستهداف العمق الإسرائيلي +فيديو

العالم - خاص العالم

تصعيد يرفع حزب الله من وتيرته تدريجيا، ليضع العمق الإسرائيلي على قائمة الاستهداف المتواصل. صفد والتي باتت هدفا دائما لصواريخ حزب الله، أعلن استهدافها بصلية صاروخية كبيرة؛ كما استهدف مستوطنة يفتاح، ومرابض المدفعية في دلتون وديشون، واضعا بذلك معادلة جديدة، وتفعيلا لمعادلة العمق بالعمق.

معادلة كشف عنها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن المقاومة قررت إيلام العدو، محذرا من أن المستوطنات غير المأهولة ستزداد مع استمرار الحرب.

مستوطنات يبدو أن حزب الله قرر إخراجها عن قائمة المناطق المأهولة في الشمال الفلسطيني المحتل، حيث باتت الصواريخ والمسيرات تقصف المستوطنات على مدار الساعة، الأمر الذي أكدته وسائل إعلام إسرائيلية بأن عشرات آلاف المستوطنين نزلوا إلى الملاجئ في وقت غير عادي ومتأخر، ناهيك عن عشرات الآلاف ممن ليس لديهم مناطق آمنة.

صفد، التي ركز حزب الله عملياته الدقيقة على مستوطناتها ومعسكراتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد خمسين صاورخا أطلقت من لبنان باتجاه المدينة، واصابة مستوطنين اثنين فقط نتيجة سقوط الصواريخ، فيما أكدت وسائل اعلام اخرى إصابة الصواريخ لمبنى في المدينة وأن هناك إصابات. صحيفة 'معاريف' العبرية كشفت بدورها عن إصابة ستة جنود من قوة لواء غولاني خلال قتال مع مقاومي حزب الله في الجنوب.



المزيد بالفيديو المرفق..