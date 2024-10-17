شاهد/حملة ضد مديرة بأمازون لارتدائها قلادة تحمل خريطة فلسطين

العالم- الامريكيتان

وبررت الشركة حذف الفيديو الترويجي بأن ظهور ربى بورنو، نائبة رئيس المتخصصين الدوليين والمنظمات الشريكة لأمازون ويب سيرفيس، "لم يقصد منه أن يكون موقفاً سياسياً" حسب تعبيرها. ونشر الفيديو من أجل الترويج لمؤتمر ستعقده الشركة هذا الخريف في لاس فيغاس.

وتزعم الصحيفة أن قلادة بورنو غير مناسبة، نظراً لأن أحد موظفي الشركة لا يزال في أسر “حماس” بعد عملية طوفان الاقصى، حيث أخذ من كيبوتس نير عوز، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وربى بورنو هي فلسطينية قامت السفارة الأمريكية بإجلائها مع عائلتها من الكويت أثناء حرب الخليج الفارسي في 1990، لأن شقيقتها مولودة في الولايات المتحدة.

وحصلت على درجة الدكتوراه وماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة ميشيغان، ما أدى إلى عملها كمديرة لمجموعة بوسطن الاستشارية. وعملت بورنو ستة أعوام في شركة سيسكو، حيث أصبحت الرئيسة التنفيذية لطاقم الموظفين فيها، قبل انضمامها إلى أمازون، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وهي مديرة غير تنفيذية في “إكسبيريان”، وعضو في منتدى القادة العالميين الشباب، الذي أنشأه مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كلاوس شواب.