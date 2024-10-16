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بعد توقف5 ايام.. الاحتلال يستانف استهداف الضاحية الجنوبية ؟!

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان سلاح الجو الاسرائيلي بخرق جدار صوت على دفعتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - مراسلون

واضاف ان غارة اسرائيلية شنها سلاح الجوي الاسرائيلي على مباني سكنية ومحلات تجارة في منطقة حارة حريك، وهي الغارة الاولى بعد خمسة ايام كانت الغارات متوقفة عن الضاحية الجنوبية ، مشيرا الى وقوع دمار هائل في الابنية المستهدفة، وما زالت السنة اللهب مشتعلة بالاضافة الى تصاعد سحب الدخان.

وفي شمال لبنان ، اشار مراسلنا الى ان بدءت مراسم تشيع الشهداء الذي ارتقوا في مجزرة أيطو الهمجية، حيث استهدفت الغارة الاسرائيلية نازحين من جنوب لبنان وتحديدا بلدة عيتارون الجنوبية، ما اسفر عن ارتقاء 23 شهيدا بالاضافة الى عدد من المفقودين.

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