عراقجي يلتقي ملك الأردن

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا والتطورات الإقليمية.

وقبل هذا اللقاء التقى عراقجي مع نظيره الأردني ايمن الصفدي واستعرض وجهات نظر إيران ومواقفها بشأن التطورات في غزة ولبنان.

يذكر ان عراقجي زار في الفترة الاخيرة لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان في إطار المشاورات الإقليمية بشأن آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني وتبادل الآراء ووجهات النظر مع كبار المسؤولين في هذه الدول.

وهذه هي الوجهة السابعة في جولات وزير الخارجية الايراني الإقليمية في سياق استمرار الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الصهيونية على غزة ولبنان.