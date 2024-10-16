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هأرتس: اطلاق 5 صواريخ من لبنان ما يرفع عددها منذ فجر اليوم الى 60 صاروخا

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

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