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وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا العدوان على بلدية النبطية الى 6 شهداء و43 جريحا

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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