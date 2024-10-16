الرئيس الإيراني وسلطان عمان يؤكدان على ضرورة وقف جرائم الاحتلال

العالم - ايران

واعرب مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي تلقاه من سلطان عمان "هيثم بن طارق"، عن ارتياحه للعلاقات الطيبة والمتينة بين البلدين، وأبدى رغبة في توسيع وتعميق هذه العلاقات. وأعرب أيضا عن سروره للعلاقات الودية بين طهران ومسقط، وأكد على عزم إيران تعزيز التفاعلات الثنائية بشكل أكبر.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن تعزيز العلاقات مع عمان يُعد من أولويات السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توسيع العلاقات مع الدول المجاورة. وأضاف أن تقوية العلاقات الودية بين دول المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، هو الضمان للوصول إلى رؤية ولغة مشتركة لحل قضايا المنطقة، مما سيسهم في تحقيق التنمية الجماعية للدول ورفع مستوى الرفاهية والاستقرار والراحة لشعوبنا.

وأكد بزشكيان أن تعزيز الأخوة بين الدول المسلمة في المنطقة ليس فقط توصية دينية وعقائدية مستندة إلى سيرة الرسول الكريم (ص)، بل هو ضرورة في هذه المرحلة الحساسة. وأضاف: إذا اتحدنا نحن الدول الإسلامية، فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على ارتكاب الجرائم بهذه السهولة، ولن تدعمه أمريكا والدول الغربية.

وأعرب عن شكره لمواقف عمان المبدئية تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وطالب بزيادة الضغط على داعمي هذا الكيان لوقف آلة القتل والجريمة التي يرتكبها.

من جانبه، أعرب "هيثم بن طارق" خلال هذا الاتصال الهاتفي عن شكره ودعمه لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئية تجاه قضايا المنطقة، بما في ذلك غزة ولبنان. كما أكد على ضرورة تجنب المعايير المزدوجة التي تتبعها الدول الغربية في التعامل مع هذه القضية.

وأكد سلطان عمان أن دعم حقوق الشعب المظلوم في غزة ولبنان هو من أولويات بلاده واهتماماتها الجادة، مضيفًا أن عمان دائمة التأكيد على أن استمرار دعم الدول الغربية لجرائم إسرائيل لا يمكن قبوله أو تبريره بأي حال.