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سقوط صواريخ في "معالوت ترشيحا" بالجليل بعد رشقة من لبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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