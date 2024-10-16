الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا للاحتلال على تل القبع في مركبا بقذائف المدفعية

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :