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كاميرا العالم توثق الدمار الهائل في سوق النبطية الشعبي جنوب لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

سوق النبطية الشعبي التراثي،الذي كان يستجلب الاف المتسوقين من كافة قرى الجنوب حولته آلة الحرب الاسرائيلية الى أثر بعد عين، كاميرا قناة العالم قصدت المكان ووثقت الدمار الهائل جراء عشرات الغارات التي لم يسلم منها اي معلم تجاري ولا حتى مسجد عبادة.

العالمخاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مدينة النبطية التي نالها من العدوان الاسرائيلي ما لم تنلها أي مدينة أخرى، مستعرضة الدمار بشكل شمولي وكامل على طريقة العبث الاسرائيلي حتى بأرزاق وأموال ومراكز حكومية وعبادة لهذه المدينة.

ولفت مراسلنا أن هذه المدينة التي يربو عدد سكانها على أكثر من 60 الف نسمة وهي تمثل مركزا للقضاء ولمحافظة النبطية حيث حلّ هذا الدمار من خلال الغارات العنيفة التي استهدفت السوق التجاري الكبير فلم يبقى منه سوى أطلال، ربما تتحدث عن حال صمود، وعن حال تمسك بهذه الأرض.

هذه هي ثقافة الاحتلال الاسرائيلي، تدمير ليس اكثر قتل للأطفال ليس أكثر ،قتل للنساء وللرجال والشيوخ ليس أكثر، هم لا يعرفون أي شيء عن الحقيقة سوى القتل وهذه سياسة يقوم عليها الاحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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