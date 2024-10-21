آخر تفاصيل إنفجار سيارة بحي المزة بدمشق.. من الشخصية المستهدفة؟!

العالم – خاص بالعالم



وأشار مراسلنا إلى الأضرار المادية التي لحقت بمبنى الفندق والسيارات المجاورة وتضرر بعض أملاك المدنيين منوها أن هذا الاستهداف قد جاء قبل نصف ساعة واكثر تزامن في لحظه خروج الموظفين والعمال من وظائفهم في وسط العاصمة حيث الازدحام الكبير.

ونوه مراسلنا إلى أن ان سيارات الأسعاف ورجال الأطفاء والدفاع المدني هرعوا إلى إطفاء هذا الحريق الذي نشب جراء الصاروخ الذي أصاب السيارة لافتا إلى ارتفاع وتيرة الانفجارات ورقعة هذه الاستهدافات على مساحة واسعة من الجغرافيا السورية والتي شملت الساحل السوري طرطوس واللاذقية وحمص وحماه والمناطق القريبة من الحدود اللبنانية ودمشق ودرعا.

وفيما يتعلق بالشخصية المستهدفه قال مراسلنا ان الوقت مبكر حتى يتضح من كان يقود هذه السيارة، ولكن بالعموم هو إستهداف اسرائيلي طال المنطقة.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام سورية انفجار سيارة في حي المزة في العاصمة دمشق، ما أدى لوقوع إصابات.

وأفادت مراسلة العالم أن عدوانا استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق وسط وجود معلومات عن وقوع إصابات.



ونوهت مراسلتنا إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله حول أن استهداف المزة وقع قرب مجلس عزاء الشهيد يحيى السنوار، حيث تم الغاء مجلس العزاء مبكرا.

وقالت المصادر إن العدوان تم بصاروخ واحد استهدف سيارة في منطقة المزة في دمشق.



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