شاهد.. الإحتلال يفجّر منازل المدنيين ببلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

أكثر من عشرين شهيدا وأكثر منهم جرحى أحصت ارتقائهم وسقوطهم وزارة الصحة اللبنانية مؤكدة مواصلة الاحتلال استهداف ليس المدنيين فحسب، بل الهيئات والطواقم الاسعافية وسياراتهم ومراكزهم وأشارت الوزارة الى استشهاد أربعة مسعفين وإصابة خمسة آخرين وتضرر ثلاثة آليات إسعافية في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال الساعات الماضية.

ومن مجزرة حي النبي إنعام في مدينة بعلبك شرقي لبنان والتي راح ضحيتها ستة أشخاص من بينهم طفل إضافة إلى إصابة خمسة آخرين ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في بلدة المروانية جنوبي لبنان راح ضحيتها سبعة شهـداء وعدد من الجرحى اثر غارة اسرائيلية استهدفت منزلهم.

كما اترتكب مجزرة أخرى في مدينة الهرمل بغارات على منزلين ومتجر راح ضحيتها عائلة كاملة أب وأم وطفليهما فضلا عن عشرة جرحى.



وفضلا عن استهداف المنازل قصفت طائرات الاحتلال مقهى في بلدة الخرايب ما أدى إلى ارتقاء أربعة شهداء وإصابة سبعة آخرين.



ونفذت الطائرات الحربية سلسلة غارات اشبه بحزام ناري استهدف بلدات جنوبية وتزامنا مع الغارات والقضف المدفعي قام جيش الاحتلال بعملية تفجير منازل في بلدة عيتا الشعب.

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